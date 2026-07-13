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Стала известна бригада арбитров на полуфинал ЧМ-2026 Франция — Испания

Стала известна бригада арбитров на полуфинал ЧМ-2026 Франция — Испания
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ФИФА объявила о судейских назначениях на предстоящий полуфинальный матч Франция – Испания на ЧМ-2026.
Судейская бригада на матч Франция – Испания в полуфинале ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Главный арбитр: Иван Бартон (Сальвадор)
Первый ассистент: Давид Моран (Сальвадор)
Второй ассистент: Антонио Пупиро (Сальвадор)
Четвертый судья: Гленн Нюберг (Швеция)
Резервный ассистент: Махбод Бейги (Швеция)

Полуфинальный матч между Испанией и Францией состоится 14 июля, начало – 22:00 мск. В другом полуфинале сборная Аргентины встретится с Англией.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля.

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