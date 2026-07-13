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Романо сообщил инсайд о будущем Паоло Дибала в футболе

Романо сообщил инсайд о будущем Паоло Дибала в футболе
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Аргентинский нападающий Пауло Дибала решил остаться в Италии и подписал новое соглашение с «Ромой». Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По информации источника, новый контракт Дибалы с «Ромой» был подписан и скреплён печатью. Отмечается, что официальное объявление о продлении состоится в ближайшее время. Срок контракта аргентинца пока не разглашается.

В прошедшем сезоне нападающий провёл за «Рому» 27 матчей во всех турнирах, забив три гола и отдав восемь результативных передач. Футболист выступает за римлян с лета 2022 года. Трансферная стоимость аргентинца оценивается в € 5 млн.

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