«Сандерленд» ведёт переговоры о подписании вингера «Барселоны» — TEAMtalk

Английский «Сандерленд» ведёт переговоры о подписании вингера «Барселоны» Руни Барджи этим летом, сообщает TEAMtalk.

Представители Барджи связались с «Сандерлендом» после того, как «Барселона» приняла решение расстаться с 20-летним футболистом в рамках летней трансферной кампании.

Ранее «Барселона» планировала отправить Барджи в аренду на следующий сезон. Несмотря на ограниченное игровое время, клуб отмечает его прогресс и понимает, что игрок нуждается в регулярной практике. Вингер готов искать команду, где сможет больше играть.

В минувшем сезоне Барджи принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Барджи составляет € 15 млн.