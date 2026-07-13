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Ривалдо прокомментировал выход Испании в полуфинал ЧМ, упомянув Мерино. Микель ответил

Ривалдо прокомментировал выход Испании в полуфинал ЧМ, упомянув Мерино. Микель ответил
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Бывший футболист сборной Бразилии Ривалдо в соцсетях отреагировал на победу национальной команды Испании в матче 1/4 финала чемпионата мира 2026 года с Бельгией (2:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Бельгия
1:0 Руис – 30'     1:1 Де Кетеларе – 41'     2:1 Мерино – 88'    

«Ещё одна заслуженная победа для Испании. Команда прогрессирует с каждой игрой, играет всё лучше и лучше и подтверждает, что является одним из фаворитов с самого начала чемпионата мира. Также важно отметить Микеля Мерино, который в очередной раз включился в игру и снова сыграл решающую роль, забив победный гол и помог Испании выйти в полуфинал. Теперь нас ждет захватывающее противостояние между Испанией и Францией, двумя командами, демонстрирующими превосходный футбол. Без сомнения, это будет полуфинал высшего уровня», — написал Ривалдо на своей странице в соцсетях.

Испанский полузащитник Микель Мерино двумя словами ответил на данное сообщение: «Спасибо, легенда!»

Полуфинальный матч между Испанией и Францией состоится 14 июля, начало – 22:00 мск. В другом полуфинале сборная Аргентины встретится с Англией.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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