Ривалдо прокомментировал выход Испании в полуфинал ЧМ, упомянув Мерино. Микель ответил

Бывший футболист сборной Бразилии Ривалдо в соцсетях отреагировал на победу национальной команды Испании в матче 1/4 финала чемпионата мира 2026 года с Бельгией (2:1).

«Ещё одна заслуженная победа для Испании. Команда прогрессирует с каждой игрой, играет всё лучше и лучше и подтверждает, что является одним из фаворитов с самого начала чемпионата мира. Также важно отметить Микеля Мерино, который в очередной раз включился в игру и снова сыграл решающую роль, забив победный гол и помог Испании выйти в полуфинал. Теперь нас ждет захватывающее противостояние между Испанией и Францией, двумя командами, демонстрирующими превосходный футбол. Без сомнения, это будет полуфинал высшего уровня», — написал Ривалдо на своей странице в соцсетях.

Испанский полузащитник Микель Мерино двумя словами ответил на данное сообщение: «Спасибо, легенда!»

Полуфинальный матч между Испанией и Францией состоится 14 июля, начало – 22:00 мск. В другом полуфинале сборная Аргентины встретится с Англией.