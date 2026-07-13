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Холанд высказался об отменённом голе Норвегии в ворота Англии после своего фола

Холанд высказался об отменённом голе Норвегии в ворота Англии после своего фола
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Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд высказался об отменённом голе команды в четвертьфинальном матче с Англией (1:2) на ЧМ-2026. Гол за норвежцев забил Торбьёрн Хеггем, однако мяч отменили из-за нарушения правил со стороны Эрлинга Холанда.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
ДВ
Англия
1:0 Шельдеруп – 36'     1:1 Беллингем – 45+2'     1:2 Беллингем – 93'    

«Если честно, сейчас немного пусто внутри, — признался нападающий. — Мне кажется, мы заслуживали большего. Я не думаю, что там был штрафной. Гол отменили из-за того, что я якобы толкнул Эллиота Андерсона, хотя в каждом единоборстве меня самого толкают точно так же. Это оставляет неприятный осадок», — приводит слова Холанда Goal со ссылкой на TV2.

В полуфинале турнира сборная Англии со сборной Аргентины.

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