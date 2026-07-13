Холанд высказался об отменённом голе Норвегии в ворота Англии после своего фола

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд высказался об отменённом голе команды в четвертьфинальном матче с Англией (1:2) на ЧМ-2026. Гол за норвежцев забил Торбьёрн Хеггем, однако мяч отменили из-за нарушения правил со стороны Эрлинга Холанда.

«Если честно, сейчас немного пусто внутри, — признался нападающий. — Мне кажется, мы заслуживали большего. Я не думаю, что там был штрафной. Гол отменили из-за того, что я якобы толкнул Эллиота Андерсона, хотя в каждом единоборстве меня самого толкают точно так же. Это оставляет неприятный осадок», — приводит слова Холанда Goal со ссылкой на TV2.

В полуфинале турнира сборная Англии со сборной Аргентины.