Нико Уильямс сравнил Мбаппе и Ямаля перед полуфиналом ЧМ‑2026

Нападающий сборной Испании Нико Уильямс сравнил форвардов Килиана Мбаппе и Ламина Ямаля, высказавшись о грядущем полуфинальном матче чемпионата мира 2026 года с командой Франции (14 июля). Игра пройдёт на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

«Мбаппе — отличный игрок, но у нас есть лучший игрок мира — Ламин Ямаль», — приводит слова Уильямса The Touchline в соцсети.

Сборная Испании победила Францию в последних двух очных матчах. «Фурия Роха» обыграла «трёхцветных» в полуфинале чемпионата Европы 2024 года (2:1), а также в полуфинале Лиги наций (5:4) в 2025 году.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.