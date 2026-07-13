«У него есть шанс стать величайшим футболистом Англии». Гари Линекер — о Джуде Беллингеме

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер считает, что игрок английской национальной команды Джуд Беллингем может стать величайшим футболистом страны всех времён. В матче 1/4 финала ЧМ-2026 с Норвегией (1:1, 1:0 д.в.) полузащитник забил два гола и стал первым с 1986 года игроком, дважды отличившимся в двух подряд матчах плей‑офф на одном ЧМ (ранее такое удавалось Диего Марадоне). Победа вывела Англию в полуфинал, где её ждёт Аргентина.

Из 12 голов Беллингема за сборную девять забиты на крупных турнирах; шесть голов на текущем ЧМ ставят его в один ряд с Линекером и Гарри Кейном — это единственные игроки Англии, забивавшие не менее пяти мячей на одном чемпионате мира.

«Я бы даже сказал, что у него есть шанс стать величайшим футболистом Англии всех времён. Это, конечно, смелое предположение — в истории сборной было немало великолепных игроков. Некоторые добивались успеха за страну, другие — нет. Если вспомнить Бобби Чарльтона, он, безусловно, должен быть в числе лидеров. В этот ряд можно поставить и Гарри Кейна, и других футболистов. Но то, что этот игрок в своём возрасте буквально ведёт Англию к победам, — это признак настоящей суперзвезды», — приводит слова Линекера ESPN.