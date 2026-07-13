Помощник тренера Египта: Месси пришёл так, будто хотел всё разрушить, спровоцировать нас

Помощник главного тренера сборной Египта Ибрагим Хассан раскритиковал национальную команду Аргентины за поведение в матче 1/8 финала ЧМ-2026. Напомним, сборная Египта со счётом 2:3 проиграла Аргентине в 1/8 финала ЧМ-2026.

«Они очень провокационно себя вели. Действительно очень провокационно. Лионель Месси пришёл так, будто хотел всё разрушить, спровоцировать нас. Они подходили к нам», — приводит слова Хассана Footmercato.

Сборная Аргентины позже вышла в полуфинал турнира, обыграв в четвертьфинале национальную команду Швейцарии со счётом 3:1. За выход в финал аргентинцы сыграют со сборной Англии.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля.