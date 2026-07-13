Агенты Бруно Гимарайнса добиваются трансфера футболиста в «Арсенал» — The Times

Агенты полузащитника «Ньюкасла» и сборной Бразилии Бруно Гимарайнса делают всё возможное, чтобы осуществить его переход в «Арсенал», сообщает The Times. Хавбек ранее уведомил руководство «сорок» о желании сменить клуб.

«Арсенал» уже дважды делал предложения: первое — на £ 55 млн (около € 65 млн), второе — на £ 65 млн (свыше € 76,2 млн) — оба отклонены. Третье предложение в диапазоне £ 65–90 млн (€ 76–106 млн евро) может активизировать переговоры.

Руководство «Ньюкасла» осознаёт серьёзность ситуации и разделяет обеспокоенность болельщиков; предложение свыше £ 80 млн поставит клуб в сложное положение.

В сезоне-2025/2026 Гимарайнс принял участие в 41 матче во всех турнирах, забил девять мячей и отдал восемь результативных передач. Действующий контракт рассчитан до 30 июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет € 70 млн.