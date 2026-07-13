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Полузащитник сборной Норвегии раскритиковал судейство в матче с Англией на ЧМ-2026

Полузащитник сборной Норвегии раскритиковал судейство в матче с Англией на ЧМ-2026
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Полузащитник сборной Норвегии Сандер Берге раскритиковал решение арбитра не засчитывать гол команды в матче со сборной Англии (1:2) в четвертьфинале ЧМ-2026. Гол за норвежцев забил Торбьёрн Хеггем, однако мяч отменили из-за нарушения правил со стороны Эрлинга Холанда.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
ДВ
Англия
1:0 Шельдеруп – 36'     1:1 Беллингем – 45+2'     1:2 Беллингем – 93'    

«Это должно быть засчитанным голом каждый день недели, но всё решают мелочи. Никогда не знаешь, в какую сторону повернётся решение. Если трактовать эпизоды таким образом, то тогда я должен получать пенальти каждую неделю в Премьер-лиге», — приводит слова Берге Goal.

В полуфинале турнира сборная Англии встретится с победителем пары Аргентина – Швейцария.
Полузащитник сборной Норвегии раскритиковал судейство во время матча с Англией на ЧМ-2026

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