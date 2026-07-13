Полузащитник сборной Норвегии раскритиковал судейство в матче с Англией на ЧМ-2026

Полузащитник сборной Норвегии Сандер Берге раскритиковал решение арбитра не засчитывать гол команды в матче со сборной Англии (1:2) в четвертьфинале ЧМ-2026. Гол за норвежцев забил Торбьёрн Хеггем, однако мяч отменили из-за нарушения правил со стороны Эрлинга Холанда.

«Это должно быть засчитанным голом каждый день недели, но всё решают мелочи. Никогда не знаешь, в какую сторону повернётся решение. Если трактовать эпизоды таким образом, то тогда я должен получать пенальти каждую неделю в Премьер-лиге», — приводит слова Берге Goal.

В полуфинале турнира сборная Англии встретится с победителем пары Аргентина – Швейцария.

Полузащитник сборной Норвегии раскритиковал судейство во время матча с Англией на ЧМ-2026