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«Первоначальное решение было совершенно неверным». Экс-арбитр ФИФА — об удалении Эмболо

«Первоначальное решение было совершенно неверным». Экс-арбитр ФИФА — об удалении Эмболо
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Бывший арбитр ФИФА Урс Майер прокомментировал удаление нападающего сборной Швейцарии Брила Эмболо в матче 1/4 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Аргентины (1:3 д.вр.). На 72‑й минуте матча арбитр Жоау Педру Пиньейру удалил с поля Эмболо за «явную симуляцию» в моменте борьбы с полузащитником Леандро Паредесом, показав игроку вторую жёлтую карточку.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 1
ДВ
Швейцария
1:0 Мак Аллистер – 10'     1:1 Ндой – 67'     2:1 Альварес – 112'     3:1 Мартинес – 120+1'    
Удаления: нет / Эмболо – 72'

«В конечном счёте именно по Эмболо несколько раз жёстко сыграли, не так ли? И его симуляция стала следствием этого. Он прекрасно понимал, что сейчас снова будет столкновение, снова прибежит аргентинец, снова будет больно. Поэтому он, вероятно, упал заранее. Если рассматривать этот эпизод изолированно, то да, карточку следовало показать. Но почему вообще возникла эта ситуация? VAR я тоже не обвиняю, поскольку он обязан был вмешаться. Первоначальное решение было совершенно неверным. Он должен был сказать судье: «Послушай, ты ошибся, ты неправильно увидел этот момент», — приводит слова Майера Blick.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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