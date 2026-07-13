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Орлов: я бы пока не очень восторгался новичком «Зенита» Фелипе Аугусто

Орлов: я бы пока не очень восторгался новичком «Зенита» Фелипе Аугусто
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Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов ответил на вопрос о новичке «Зенита» — бразильском нападающем Фелипе Аугусто.

«Как мне новичок Фелипе Аугусто? Ну, забивает голы, это хорошо для старта. А когда Соболев забил «Нефтчи», он показал пальцем вниз на поле, что он должен быть в составе. Это говорит о том, что конкуренция там существует. Но пока бы я очень не восторгался Аугусто, ведь это только начало, контрольные матчи. Подождите… Никаких выводов пока делать не будем. Я очень сдержанно отношусь к турецкому футболу, но Аугусто там играл, у него была хорошая статистика. Так что «Зенит» мог хорошо угадать с ним», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

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