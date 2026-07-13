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«Это несправедливо». Швейцарский комментатор — об удалении Эмболо в матче ЧМ с Аргентиной

«Это несправедливо». Швейцарский комментатор — об удалении Эмболо в матче ЧМ с Аргентиной
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Комментатор швейцарского телеканала RTS Леонар Тюрре подверг критике удаление форварда сборной Швейцарии Брила Эмболо в четвертьфинале чемпионата мира 2026 года с Аргентиной (1:3 д. вр.). На 72‑й минуте матча арбитр Жоау Педру Пиньейру удалил с поля Эмболо за «явную симуляцию» в моменте борьбы с полузащитником Леандро Паредесом, показав игроку вторую жёлтую карточку. Эпизод случился вблизи боковой линии.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 1
ДВ
Швейцария
1:0 Мак Аллистер – 10'     1:1 Ндой – 67'     2:1 Альварес – 112'     3:1 Мартинес – 120+1'    
Удаления: нет / Эмболо – 72'

«Если бы это произошло в штрафной площади, я бы согласился с карточкой за симуляцию. К слову, сейчас такие решения принимаются реже. Но здесь? Это несправедливо», — приводит слова Тюрре Blick.

В полуфинале ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Англией 15 июля. Другую полуфинальную пару составили Франция и Испания. Швейцария завершила участие на турнире.

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