Фабио Капелло назвал главного кандидата на пост главного тренера сборной Италии

Бывший главный тренер «Милана» и «Ромы» Фабио Капелло назвал Антонио Конте наиболее подходящим кандидатом на должность наставника сборной Италии.

«Я уже высказывался — Конте. Он отлично зарекомендовал себя во главе национальной команды. Манчини тоже является сильным специалистом, однако его уход из сборной буквально за несколько дней до серии важнейших матчей — это слишком серьёзный поступок, чтобы о нём можно было просто забыть», — приводит слова Капелло Football Italia.

Ранее сборная Италии в финале плей-офф за выход на чемпионат мира 2026 года уступила команде Боснии и Герцеговины (1:1, 1:4 пен.). Главный тренер сборной Дженнаро Гаттузо был отправлен в отставку.