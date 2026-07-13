Капелло прокомментировал назначение Мальдини техдиректором Итальянской федерации футбола

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло поддержал назначение экс-футболиста сборной Италии Паоло Мальдини новым техническим директором Итальянской федерации футбола (FIGC).

«Паоло никогда не был человеком, который со всем соглашается. Ему необходима свобода в принятии решений для изменения ситуации. У него всегда есть конкретный план, который он стремится реализовать. Специалисту такого уровня нужно предоставлять возможность свободно воплощать свои идеи. Я убеждён, что финансовый вопрос не являлся для него определяющим. Для него гораздо важнее получить шанс воплотить собственное видение. Только при таком условии он сможет принести реальную пользу. Я знаю Паоло как человека с большой харизмой. Это победитель, который везде, где работал, выступал ключевой фигурой», — приводит слова Капелло Football Italia

Сборная Италии является четырёхкратным чемпионом мира, команда брала данный трофей в 1934-м, 1938-м, 1982-м и 2006-м.