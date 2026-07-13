Орлов: слабое место «Зенита» — игра, и её не купишь на трансферном рынке

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов ответил на вопрос о возможных усиления «Зенита» и назвал слабое место команды.

«Какие позиции «Зениту» нужно ещё укрепить до конца трансферного окна? Да я бы тогда сказал, что все позиции было бы хорошо укрепить (смеётся). Пока трансферное окно открыто, идёт большая работа селекционного отдела. Они подыскивают, предлагают игроков тренерам. В «Зените» нет таких игроков, которые бы оставались [неприкасаемыми]… Ну, Семак считает, что Вендела нельзя заменить. А всех остальных, мне кажется, можно заменить. А вообще из слабых мест у «Зенита» только слабая игра. Но игру не купить на трансферном рынке, её нужно поставить. Это должна быть совместная работа игроков и тренерского штаба», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».