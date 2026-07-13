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Вингер «Арсенала» Леандро Троссард — в шаге от перехода в «Бешикташ» — Романо

Вингер «Арсенала» Леандро Троссард — в шаге от перехода в «Бешикташ» — Романо
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«Бешикташ» находится в шаге от приобретения крайнего нападающего «Арсенала» Леандро Троссарда. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в Х.

По его данным, турецкий клуб достиг договорённости с лондонцами о трансфере 30-летнего бельгийца. Сумма сделки составит € 20 млн.

Теперь окончательное решение остаётся за самим футболистом. «Бешикташ» предложил Троссарду контракт сроком на три года с возможностью продления ещё на один сезон.

Троссард перешёл в «Арсенал» из «Брайтона» зимой 2023 года за € 24 млн. В минувшем сезоне бельгиец принял участие в 50 матчах во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал 10 результативных передач.

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