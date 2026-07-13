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Мэйсон Гринвуд перейдёт в «Фенербахче» за € 45 млн — Скира

Мэйсон Гринвуд перейдёт в «Фенербахче» за € 45 млн — Скира
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Нападающий «Марселя» Мэйсон Гринвуд продолжит карьеру в «Фенербахче». Об этом сообщил инсайдер Николо Скира на своей страничке в Х.

По данным источника, турецкий клуб заплатит за 24-летнего англичанина € 45 млн.

Гринвуд подпишет с «Фенербахче» контракт сроком на четыре года. Его зарплата составит € 8 млн за сезон, а также ещё до € 2 млн предусмотрено в виде бонусов.

Летом 2024 года «Марсель» приобрёл Гринвуда у «Манчестер Юнайтед» за € 26 млн. В прошлом сезоне англичанин провёл 45 матчей во всех турнирах, забил 26 мячей и отдал 11 результативных передач.

Ливень перед матчем «Галатасарай» — «Манчестер Юнайтед»

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