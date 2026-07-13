Омский «Иртыш» назначил нового главного тренера

Омский «Иртыш» объявил о назначении нового главного тренера. Этот пост занял Сергей Константинов. Также гендиректор «Иртыша» Кирилл Ягодка анонсировал большое количество новичков — это будут и футболисты из молодёжной команды, и игроки с опытом игры на профессиональном уровне.

«Генеральный директор «Иртыша» Кирилл Эдуардович Ягодка представил нового главного тренера. Им стал известный омский специалист Сергей Владимирович Константинов, воспитавший защитника сборной России Максима Осипенко, известного нападающего Андрея Разборова и целый ряд игроков.

В новом сезоне основу команды вместе с Романом Янушковским, Артуром Янгаевым составят воспитанники омского футбола. Новичками клуба станут как игроки молодёжной команды, так и футболисты с опытом выступления в первенствах России.

Задача на сезон — закрепиться в группе «Серебро» Второй лиги «А», где сыграют семь клубов. По итогам двухкругового турнира четыре команды выйдут в «Золото», одна перейдет в низший дивизион «Б», — сообщается на сайте «Иртыша».