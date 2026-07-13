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Полузащитник «Бенфики» Георгий Судаков сделал заявление о состоянии своего здоровья

Полузащитник «Бенфики» Георгий Судаков сделал заявление о состоянии своего здоровья
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Полузащитник «Бенфики» Георгий Судаков рассказал, что полностью избавился от болевых ощущений после длительного восстановления.

«Иногда самые большие победы не отображаются на табло. Спустя пять месяцев я наконец снова играю без боли. Как же я скучал по этому ощущению! Это всего лишь один шаг, но очень важный», — написал украинский футболист в социальных сетях.

В прошлом сезоне 23-летний Судаков провёл за «Бенфику» 36 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи. В португальский клуб он перешёл летом 2025 года из «Шахтёра».

Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 25 млн.

Самые крупные трансферы в истории «Шахтёра»

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