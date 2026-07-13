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«Напоминает Васю Уткина». Шнякин оценил футбольного комментатора Нагучева

«Напоминает Васю Уткина». Шнякин оценил футбольного комментатора Нагучева
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Журналист и телекомментатор Дмитрий Шнякин оценил уровень своего коллеги по цеху Романа Нагучева. Недавно Нагучев был признан лучшим комментатором минувшего сезона РПЛ. Не все коллеги оказались солидарны с этим решением. Однако Шнякин высоко оценил Нагучева и подчеркнул, что тот по стилю похож на легендарного комментатора Василия Уткина.

«Вам могут нравиться репортажи Ромы Нагучева. Могут не нравиться. Мне они приносят удовольствие, особенно на текущем ЧМ. Мощная форма! Но есть один нюанс, который сложно игнорировать, не важно, почитатель вы или хейтер.

По созданию антуража, интонациям, неординарному подбору слов и житейским аллюзиям Рома — главный из воспитанников Уткина. При этом свой стиль сохранен. Но как же напоминает Васю, а… Это не хорошо и не плохо, как есть», — написал Шнякин в своём телеграм-канале.

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