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Это’О высказался о расистских оскорблениях в адрес Мбаппе от парагвайского сенатора

Это’О высказался о расистских оскорблениях в адрес Мбаппе от парагвайского сенатора
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Бывший нападающий сборной Камеруна Самуэль Это’О прокомментировал высказывания парагвайского политика Селесты Амарильи в сторону звёздного нападающего национальной команды Франции Килиана Мбаппе.

После поражения сборной Парагвая в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года с Францией (0:1) Амарилья назвала Мбаппе «высокомерным камерунцем, притворяющимся французом, который даже писать не научился». Единственный гол в том матче забил Килиан, реализовав пенальти.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Парагвай
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Мбаппе – 70'    

«Недавняя волна критики в адрес Килиана, включая заявления одного из парагвайских сенаторов, заставляет глубоко задуматься. В 2026 году просто недопустимо, чтобы спортсмена такого уровня продолжали травить из-за цвета кожи или происхождения. Мы должны честно спросить себя: неужели его смешанные корни и та роль, которую он играет во французском обществе, сознательно или нет влияют на то, как люди воспринимают его личность, карьеру и гражданскую позицию?» — приводит слова Это’О Le Parisien.

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