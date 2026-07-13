«Альмерия» требует у «Краснодара» € 40 млн за нападающего ДР Конго

«Альмерия» отклонила предложение «Краснодара» по вингеру Брайану Сипенге. Об этом сообщил журналист Кристиан Вакеро в социальной сети X.

По информации источника, российский клуб предложил за 20-летнего конголезского футболиста € 12 млн, однако испанская сторона отказалась от сделки.

Отмечается, что к Сипенге проявляют интерес ещё несколько клубов, а «Альмерия» рассчитывает получить сумму отступных, которая составляет € 40 млн.

Сипенга недавно присоединился к «Альмерии» на правах свободного агента. По данным Вакеро, не исключено, что футболист может покинуть клуб, так и не проведя за него ни одного официального матча.

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