Экс-тренер «Локомотива» Славен Билич возглавит сборную Хорватии — talkSPORT

Хорватский специалист Славен Билич близок к возвращению на пост главного тренера сборной Хорватии. Об этом сообщил журналист talkSPORT Алекс Крук.

По информации источника, 57-летний тренер уже согласовал условия сотрудничества с национальной командой. Официальное утверждение его назначения ожидается в течение ближайших 24 часов.

Билич уже возглавлял сборную Хорватии с 2006 по 2012 год. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала чемпионата Европы 2008 года.

В сезоне-2012/2013 хорват тренировал московский «Локомотив», который под его руководством занял девятое место в чемпионате России. Последним местом работы Билича был саудовский «Аль-Фатех», который он покинул в 2024 году.

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