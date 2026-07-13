Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер «Локомотива» Славен Билич возглавит сборную Хорватии — talkSPORT

Экс-тренер «Локомотива» Славен Билич возглавит сборную Хорватии — talkSPORT
Комментарии

Хорватский специалист Славен Билич близок к возвращению на пост главного тренера сборной Хорватии. Об этом сообщил журналист talkSPORT Алекс Крук.

По информации источника, 57-летний тренер уже согласовал условия сотрудничества с национальной командой. Официальное утверждение его назначения ожидается в течение ближайших 24 часов.

Билич уже возглавлял сборную Хорватии с 2006 по 2012 год. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала чемпионата Европы 2008 года.

В сезоне-2012/2013 хорват тренировал московский «Локомотив», который под его руководством занял девятое место в чемпионате России. Последним местом работы Билича был саудовский «Аль-Фатех», который он покинул в 2024 году.

Модрич посетил теннисный турнир серии «Мастерс» в Майами

Материалы по теме
Эксклюзив
Батраков: грустно, что Модрич завершает карьеру, хотел видеть Хорватию дальше на ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android