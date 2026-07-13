Хавбек Испании Мерино рассказал, как нужно играть «Фурия Роха» с Францией

Полузащитник сборной Испании Микель Мерино высказался о предстоящем полуфинальном матче чемпионата мира с национальной командой Франции.

«Нам нужно выдать топ-матч. Мы должны играть в свой футбол и доминировать на поле, особенно в решающих эпизодах. Соперник силён в единоборствах и полагается на индивидуальные проходы, каждый из нас должен помнить: любой игрок с мячом способен создать голевой момент. Цена ошибки слишком высока, поэтому максимальная концентрация обязательна для всех», — приводит слова Мерино Marca.

Матч между сборными Испании и Франции пройдёт уже завтра, 14 июля, начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.