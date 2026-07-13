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Орлов подчеркнул важную тенденцию на ЧМ-2026

Орлов подчеркнул важную тенденцию на ЧМ-2026
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Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов подчеркнул важную тенденцию на чемпионате мира 2026 года. Он отметил, что на текущем розыгрыше турнира работают индивидуальные качества футболистов.

«Главное, что я подчёркиваю: на чемпионате мира — 2026 работают индивидуальные качества игроков. Особенно тех, которые умеют забивать.

Почему французы фавориты? У них есть игровая дисциплина. Посмотрите, как бегут все и вперёд, и назад», — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующий чемпион мира — сборная Аргентины.

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