Орлов подчеркнул важную тенденцию на ЧМ-2026

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов подчеркнул важную тенденцию на чемпионате мира 2026 года. Он отметил, что на текущем розыгрыше турнира работают индивидуальные качества футболистов.

«Главное, что я подчёркиваю: на чемпионате мира — 2026 работают индивидуальные качества игроков. Особенно тех, которые умеют забивать.

Почему французы фавориты? У них есть игровая дисциплина. Посмотрите, как бегут все и вперёд, и назад», — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующий чемпион мира — сборная Аргентины.