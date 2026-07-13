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Янн Зоммер полностью согласовал контракт с «Брюгге» — Фабрицио Романо

Янн Зоммер полностью согласовал контракт с «Брюгге» — Фабрицио Романо
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Вратарь «Интера» Янн Зоммер продолжит карьеру в «Брюгге». Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо на своей страничке в Х.

По информации источника, стороны полностью согласовали сделку. Швейцарский голкипер подпишет с бельгийским клубом краткосрочный контракт.

Отмечается, что Зоммер получил несколько предложений, в том числе выгодный вариант из Испании, однако предпочёл перейти именно в «Брюгге». В новой команде 37-летний вратарь станет основным голкипером.

Зоммер покинул «Интер» по окончании сезона-2025/2026 на правах свободного агента. Ранее он также выступал за мюнхенскую «Баварию» и мёнхенгладбахскую «Боруссию». В минувшем сезоне Зоммер в качестве основного вратаря миланской команды стал чемпионом Италии и дошёл до стадии 1/16 финала Лиги чемпионов.

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