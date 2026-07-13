Орлов объяснил провал сборной Бразилии на ЧМ-2026

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов порассуждал о провале сборной Бразилии на ЧМ-2026. Команда Карло Анчелотти выбыла из турнира на стадии 1/8 финала.

«Бразильцы в обороне выглядели как команда ветеранов. Они были какие-то неподвижные, медленные. И сколько раз я говорил: Каземиро — не тот центральный полузащитник, который нужен сборной Бразилии. Не было сердца игрового, вот этой середины! Поэтому они так и остановились на стадии 1/8 финала.

При этом сборная Бразилии продлила контракт с Анчелотти на четыре года. И правильно сделали! Потому что теперь у него будет шанс собрать команду. Но сейчас мало бразильских звёзд в футболе. Винисиус — единственная яркая звезда. Когда начинают говорить про Неймара, это уже не очень серьёзно», — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующий чемпион мира — сборная Аргентины.