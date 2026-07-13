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Орлов: Холанд — гениальный форвард, но этого мало на чемпионате мира

Орлов: Холанд — гениальный форвард, но этого мало на чемпионате мира
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Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о нападающем сборной Норвегии Эрлинге Холанде, который ярко проявил себя на чемпионате мира по футболу 2026 года. По мнению эксперта, Холанд — гениальный нападающий, но на чемпионате мира недостаточно иметь в своём составе лишь одного высококлассного игрока в составе сборной.

«Холанд — гениальный форвард. Но этого мало на чемпионате мира. У нас же командный вид спорта», — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующий чемпион мира — сборная Аргентины.

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