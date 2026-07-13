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Стал известен возможный новый клуб Мохамеда Салаха. Агент начал работу по трансферу

Стал известен возможный новый клуб Мохамеда Салаха. Агент начал работу по трансферу
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«Бешикташу» предложили подписать бывшего нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Об этом сообщил турецкий журналист Кая Темель.

По информации источника, между сторонами сохраняются серьёзные разногласия по финансовым условиям возможной сделки, однако переговоры ещё продолжаются.

Отмечается, что агент египетского футболиста прибыл в Стамбул, где может провести личную встречу с представителями «Бешикташа» для обсуждения потенциального трансфера.

Салах провёл девять сезонов в составе «Ливерпуля», выиграв с командой Лигу чемпионов, АПЛ, Кубок Англии и Суперкубок УЕФА. В минувшем сезоне египтянин провёл 41 матч, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач. Transfermarkt оценивает 34-летнего Салаха в € 22 млн. Мохамед недавно стал свободным агентом.

Салах отказался общаться с прессой после победы «Ливерпуля»

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