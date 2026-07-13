«Условно говоря: это наш Кисловодск». Черчесов рассказал о сборах «Ахмата» в Сербии

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов поделился впечатлениями от летних тренировочных сборов грозненского клуба в Сербии.

— Не так много российских команд проводят сборы в Сербии. Что за это время успели отметить для себя?

— Отмечу то, что работаем в отличном месте: тренируемся на достаточно хорошем поле и живём в комфортной гостинице с качественными питанием и СПА. Другое дело, что довольно дорого нам обходятся перелеты и с этим надо будет что-то делать. Мы впервые в Златиборе – и всем здесь нравится. Условно говоря: это наш Кисловодск, — приводит слова Станислава Черчесова официальный сайт «Ахмата».