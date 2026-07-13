Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Условно говоря: это наш Кисловодск». Черчесов рассказал о сборах «Ахмата» в Сербии

«Условно говоря: это наш Кисловодск». Черчесов рассказал о сборах «Ахмата» в Сербии
Комментарии

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов поделился впечатлениями от летних тренировочных сборов грозненского клуба в Сербии.

Не так много российских команд проводят сборы в Сербии. Что за это время успели отметить для себя?
— Отмечу то, что работаем в отличном месте: тренируемся на достаточно хорошем поле и живём в комфортной гостинице с качественными питанием и СПА. Другое дело, что довольно дорого нам обходятся перелеты и с этим надо будет что-то делать. Мы впервые в Златиборе – и всем здесь нравится. Условно говоря: это наш Кисловодск, — приводит слова Станислава Черчесова официальный сайт «Ахмата».

Материалы по теме
«Ахмат» победил ИМТ из Белграда в товарищеском матче
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android