Вингер сборной Кабо-Верде перешёл в бразильский «Гремио» после ЧМ-2026

Главный тренер «Гремио» Луиш Каштру официально объявил о подписании соглашения с вингером национальной команды Кабо-Верде Жовани Кабралом.

«Мы получили игрока, который способен усилить нашу группу атаки. У него есть опыт выступлений на высоком уровне, он знает, как действовать на фланге. Надеемся быстро интегрировать его в наши тактические схемы», — приводит слова Каштру Globo.

28-летний спортсмен присоединился к бразильской команде на правах свободного агента. Трудовое соглашение рассчитано на полтора года. В рамках проходящего ЧМ-2026 Кабрал принял участие в двух встречах: с Испанией (0:0) и с Аргентиной (2:3 д. вр.). Предыдущие два сезона игрок провёл в составе португальской «Эштрелы». В его послужном списке также значатся выступления за «Олимпиакос», «Салернитану», «Спортинг» и «Лацио».