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Гришин назвал фаворита полуфинала ЧМ-2026 Франция — Испания

Гришин назвал фаворита полуфинала ЧМ-2026 Франция — Испания
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Бывший футболист и тренер ЦСКА Александр Гришин высказался о грядущем противостоянии в 1/2 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Франции и Испании.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В полуфиналах чемпионата мира сыграют четыре лучшие команды. Они лучшие по результатам на турнире и по рейтингу ФИФА. Поэтому шансы есть у всех четырёх команд. Думаю, что в игре Франция — Испания фаворитами являются всё‑таки французы. За счёт мощи в атаке, за счёт скорости. Но в футболе всё может быть. Если испанцы получат преимущество в счёте и будут контролировать мяч в своём стиле, то французы могут проиграть», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Очный матч Франции и Испании состоится 14 июля, начало в 22:00 мск.

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