Гришин назвал фаворита полуфинала ЧМ-2026 Франция — Испания

Бывший футболист и тренер ЦСКА Александр Гришин высказался о грядущем противостоянии в 1/2 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Франции и Испании.

«В полуфиналах чемпионата мира сыграют четыре лучшие команды. Они лучшие по результатам на турнире и по рейтингу ФИФА. Поэтому шансы есть у всех четырёх команд. Думаю, что в игре Франция — Испания фаворитами являются всё‑таки французы. За счёт мощи в атаке, за счёт скорости. Но в футболе всё может быть. Если испанцы получат преимущество в счёте и будут контролировать мяч в своём стиле, то французы могут проиграть», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Очный матч Франции и Испании состоится 14 июля, начало в 22:00 мск.