Сафонов назвал самый ответственный матч в своей карьере

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов рассказал о подготовке к финалу Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Парижане победили «Арсенал» в серии пенальти (1:1, 4:3 пен.). «ПСЖ» во второй раз подряд выиграл ЛЧ.

«Я не тревожный человек. Финал ЛЧ — возможно, самый ответственный матч в моей карьере. Я настраивался на него как на обычный матч. Мы отыграли хорошо весь сезон. Что нужно менять? Ничего. Я старался подойти с тем же настроем, и я думаю, что у меня получилось. Мандраж — хорошее состояние. Я хочу, чтобы он присутствовал перед матчами. Но он не должен проявляться за три дня – должен быть за три часа до игры. Прихожу на установку, начинаю зевать, трясусь — организм включается. Но я выхожу на разминку, концентрируюсь на результате, и мандраж уходит», — сказал Сафонов в эфире шоу «Натальная карта».

В завершившемся сезоне 27‑летний Сафонов провёл 27 матчей во всех турнирах, 12 из которых завершил без пропущенных мячей. В составе «ПСЖ» он выиграл Лигу 1, Суперкубок УЕФА и Лигу чемпионов.