Зверев — вторая ракетка мира, Билич возглавит сборную Хорватии. Главное к утру

Немецкий теннисист Александр Зверев стал второй ракеткой мира, бывший тренер «Локомотива» Славен Билич в ближайшее время должен возглавить сборную Хорватии, итальянец Янник Синнер выиграл Уимблдон. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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