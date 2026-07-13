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13 июля главные новости спорта, футбол, трансферы, теннис, UFC

Зверев — вторая ракетка мира, Билич возглавит сборную Хорватии. Главное к утру
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Немецкий теннисист Александр Зверев стал второй ракеткой мира, бывший тренер «Локомотива» Славен Билич в ближайшее время должен возглавить сборную Хорватии, итальянец Янник Синнер выиграл Уимблдон. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Медведев вернулся в топ-8 рейтинга ATP, Зверев обошёл Алькараса после финала Уимблдона.
  2. Экс-тренер «Локомотива» Славен Билич возглавит сборную Хорватии — talkSPORT.
  3. Янник Синнер защитил титул на Уимблдоне-2026, победив в финале Александра Зверева.
  4. Журналист раскрыл детали ситуации с Макгрегором: UFC и Уайт якобы знали о травме до боя.
  5. Мэйсон Гринвуд перейдёт в «Фенербахче» за € 45 млн — Скира.
  6. Мирра Андреева осталась на пятом месте рейтинга WTA, Швёнтек потеряла пять позиций.
  7. Стали известны гонорары Конора Макгрегора и Макса Холлоуэя за бой-реванш.
  8. Вингер «Арсенала» Леандро Троссард в шаге от перехода в «Бешикташ» — Романо.
  9. Стали известны подробности принятого решения по дисквалификации Балогуна на ЧМ — The Times.
  10. «ПСЖ» ведёт переговоры по трансферу голкипера «Пармы» — La Gazzetta dello Sport.
  11. Лапорта сделал заявление о будущем Рафиньи на фоне подписаний в атаку «Барселоны».

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