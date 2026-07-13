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Polymarket назвал шансы на победу на ЧМ-2026 всех четырёх оставшихся сборных

Polymarket назвал шансы на победу на ЧМ-2026 всех четырёх оставшихся сборных
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Сайт Polymarket в процентах оценил шансы всех оставшихся на чемпионате мира — 2026 сборных на победу в турнире. Согласно оценкам платформы, специализирующейся на оценке вероятностей тех или иных событий, фаворитом ЧМ-2026 является сборная Франции.

Вероятность победы французов на чемпионате мира перед полуфинальной стадией оценивается в 39%. Второе место с 22% занимает команда Англии. Испания имеет шанс выиграть турнир с 21% шансом. Меньше всех Polymarket оценил шансы национальной команды Аргентины — 18%.

Матч 1/2 финала ЧМ между сборными Франции и Испании состоится во вторник, 14 июля. Начало встречи — в 22:00 мск. Игра полуфинала между национальными командами Англии и Аргентины запланирована на среду, 15 июля. Начало встречи — в 22:00 мск.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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