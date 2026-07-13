Polymarket оценил шансы сборных Испании и Франции на победу в игре 1/2 финала ЧМ-2026

Сайт Polymarket в процентах оценил шансы команд в матче 1/2 финала чемпионате мира — 2026 между сборными Франции и Испании.

Согласно оценкам платформы, специализирующейся на оценке вероятностей свершения тех или иных событий, шансы Франции победить в матче с учётом дополнительного времени и серии 11-метровых ударов составляют 59%. Шансы Испании при таком раскладе — 41%.

Матч 1/2 финала ЧМ между сборными Франции и Испании состоится во вторник, 14 июля. Начало встречи — в 22:00 мск.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.