Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Никитин обозначил фаворита в паре 1/2 финала ЧМ-2026 Англия — Аргентина

Никитин обозначил фаворита в паре 1/2 финала ЧМ-2026 Англия — Аргентина
Комментарии

Российский экс-футболист Алексей Никитин оценил расстановку сил в полуфинальной паре чемпионата мира 2026 года Англия — Аргентина. Матч 1/2 финала состоится 15 июля. По мнению Никитина, фаворитом пары является сборная Англии — у британцев больше шансов на выход в финал турнира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, что у англичан больше шансов на выход в финал. У сборной Аргентины совсем нет прессинга и недостаточно агрессии в атаке, если только нет численного превосходства. Она слишком завязана на Лео Месси. У меня большие сомнения, что они смогут отыграться, если первыми пропустят гол», — сказал Никитин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Календарь ЧМ-2026
Турнирная сетка ЧМ-2026
Материалы по теме
33-й день ЧМ – главное. Испания, Франция, Аргентина и Англия готовятся к полуфиналам. LIVE
Live
33-й день ЧМ – главное. Испания, Франция, Аргентина и Англия готовятся к полуфиналам. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android