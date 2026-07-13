Никитин обозначил фаворита в паре 1/2 финала ЧМ-2026 Англия — Аргентина

Российский экс-футболист Алексей Никитин оценил расстановку сил в полуфинальной паре чемпионата мира 2026 года Англия — Аргентина. Матч 1/2 финала состоится 15 июля. По мнению Никитина, фаворитом пары является сборная Англии — у британцев больше шансов на выход в финал турнира.

«Думаю, что у англичан больше шансов на выход в финал. У сборной Аргентины совсем нет прессинга и недостаточно агрессии в атаке, если только нет численного превосходства. Она слишком завязана на Лео Месси. У меня большие сомнения, что они смогут отыграться, если первыми пропустят гол», — сказал Никитин в эфире телеканала «Матч ТВ».