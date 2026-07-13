Черчесов высказался о товарищеских матчах «Ахмата» на сборах

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о товарищеских матчах своей команды на сборах в Сербии. Накануне грозненцы обыграли белградский клуб ИМТ со счётом 1:0.

— Команда проводит матчи с командами из сербской Суперлиги. Высокий уровень соперников – важное условие при подготовке к чемпионату?

— Мы бы сыграли и с командами из первой тройки их чемпионата. Контрольные матчи и нужны для того, чтобы проверить свою состоятельность. Игра с ИМТ была близка к официальной в плане настроя соперника.

После этого матча у нас много пищи на раздумья о том, как мы ведём борьбу, реагируем на моменты и предвзятость судей. Недовольны тем, что у нас травму получил Касаджиков. Надеемся, что он выбыл не надолго, — цитирует Черчесова сайт «Ахмата».