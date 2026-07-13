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Черчесов высказался о товарищеских матчах «Ахмата» на сборах

Черчесов высказался о товарищеских матчах «Ахмата» на сборах
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Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о товарищеских матчах своей команды на сборах в Сербии. Накануне грозненцы обыграли белградский клуб ИМТ со счётом 1:0.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
11 июля 2026, суббота. 19:00 МСК
ИМТ Белград
Белград, Сербия
Окончен
0 : 1
Ахмат
Грозный, Россия
0:1 Садулаев – 20'    

— Команда проводит матчи с командами из сербской Суперлиги. Высокий уровень соперников – важное условие при подготовке к чемпионату?
— Мы бы сыграли и с командами из первой тройки их чемпионата. Контрольные матчи и нужны для того, чтобы проверить свою состоятельность. Игра с ИМТ была близка к официальной в плане настроя соперника.

После этого матча у нас много пищи на раздумья о том, как мы ведём борьбу, реагируем на моменты и предвзятость судей. Недовольны тем, что у нас травму получил Касаджиков. Надеемся, что он выбыл не надолго, — цитирует Черчесова сайт «Ахмата».

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