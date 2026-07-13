Marca сообщила рабочие планы Жозе Моуринью на посту тренера «Реала»

Главный тренер Жозе Моуринью намерен в первую очередь изменить рабочую культуру в «Реале». Об этом сообщает Marca.

По информации источника, португальский специалист считает, что успех клуба возможен только в том случае, если все сотрудники и футболисты будут придерживаться одинакового уровня ежедневной самоотдачи и конкурентоспособности.

Отмечается, что Моуринью уже изучил индивидуальные отчёты по игрокам мадридской команды. Кроме того, тренер лично выбрал футболистов из академии, за которыми планирует внимательно следить.

Для молодых игроков предсезонная подготовка станет не просто шансом проявить себя, а настоящим испытанием. Моуринью хочет оценить их готовность конкурировать на самом высоком уровне.

Напомним, португалец возглавил клуб в летнее межсезонье.

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