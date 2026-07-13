«Не поддались провокациям судьи». Черчесов — о победе «Ахмата» над сербским клубом ИМТ

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о победе своей команды в товарищеском матче с сербским клубом ИМТ Белград. Грозненцы обыграли белградский коллектив со счётом 1:0.

«Перед матчем с ИМТ мы провели довольно непростые тренировки. Знали, что играть будет почти нереально, и поэтому нам нужно было время, чтобы войти в игру. Матч получился очень боевым, много было борьбы. ИМТ уже через неделю играет в чемпионате, и для них эта игра была важна. Главное, что мы ещё и не поддались провокациям судьи.

Понятно, что у нас были ошибки. Тем более поле было тяжёлым после дождя. Мы не готовились персонально к этой игре, но ребята молодцы, что выдержали. Сегодня будем разбирать всё по этому матчу: что было так, а что – не так», — цитирует Черчесова сайт «Ахмата».