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«Не поддались провокациям судьи». Черчесов — о победе «Ахмата» над сербским клубом ИМТ

«Не поддались провокациям судьи». Черчесов — о победе «Ахмата» над сербским клубом ИМТ
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Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о победе своей команды в товарищеском матче с сербским клубом ИМТ Белград. Грозненцы обыграли белградский коллектив со счётом 1:0.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
11 июля 2026, суббота. 19:00 МСК
ИМТ Белград
Белград, Сербия
Окончен
0 : 1
Ахмат
Грозный, Россия
0:1 Садулаев – 20'    

«Перед матчем с ИМТ мы провели довольно непростые тренировки. Знали, что играть будет почти нереально, и поэтому нам нужно было время, чтобы войти в игру. Матч получился очень боевым, много было борьбы. ИМТ уже через неделю играет в чемпионате, и для них эта игра была важна. Главное, что мы ещё и не поддались провокациям судьи.

Понятно, что у нас были ошибки. Тем более поле было тяжёлым после дождя. Мы не готовились персонально к этой игре, но ребята молодцы, что выдержали. Сегодня будем разбирать всё по этому матчу: что было так, а что – не так», — цитирует Черчесова сайт «Ахмата».

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