Лука Вушкович перейдёт в «Брайтон» из «Тоттенхэма» — Фабрицио Романо

Защитник сборной Хорватии и «Тоттенхэма» Лука Вушкович переходит в «Брайтон», сообщает Фабрицио Романо в социальной сети X. Фиксированная стоимость перехода составит £ 46 млн (€ 53,8 млн), а личные условия контракта с футболистом уже полностью утверждены.

В соглашение сторон включён пункт о выплате лондонскому клубу процента от последующей перепродажи игрока. За счёт дополнительных бонусных выплат общая сумма трансферного пакета превысит £ 50 млн (€ 58,5 млн).

В минувшем сезоне-2025/2026 Лука Вушкович принял участие в 30 матчах во всех турнирах и забил шесть мячей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.