Главное с ЧМ-2026 на 13 июля: требование исключить Аргентину, критика Месси от египтян
«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: болельщики со всего мира требуют исключить Аргентину с ЧМ, представители сборной Египта критикуют Лионеля Месси, появились новые подробности скандала со сборной США.
Главное с ЧМ-2026 на 13 июля:
- Петицию с требованием исключить Аргентину из ЧМ-2026 подписали более 3 млн человек.
- Тренер сборной Египта раскритиковал Месси.
- Холанд высказался об отменённом голе Норвегии в ворота Англии после своего фола.
- Нико Уильямс сравнил Мбаппе и Ямаля перед полуфиналом ЧМ‑2026.
- Появились новые подробности скандальной ситуации с отменой дисквалификации Балогуна на ЧМ.
- Игрок сборной Швейцарии Манзамби переходит в «Астон Виллу» за € 70 млн после яркой игры на ЧМ.
- Помощник тренера Египта дал негативный комментарий в сторону Месси.
- Руни рассказал, когда Месси становится слабым звеном сборной Аргентины.
- Орлов объяснил провал сборной Бразилии на ЧМ-2026.
- Вингер сборной Кабо-Верде перешёл в бразильский «Гремио» после ЧМ-2026
С результатами последнего игрового дня можно ознакомиться здесь, а с расписанием встреч полуфинала ЧМ-2026 – тут.
Материалы по теме
Комментарии