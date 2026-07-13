Главное с ЧМ-2026 на 13 июля: требование исключить Аргентину, критика Месси от египтян

«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: болельщики со всего мира требуют исключить Аргентину с ЧМ, представители сборной Египта критикуют Лионеля Месси, появились новые подробности скандала со сборной США.

Главное с ЧМ-2026 на 13 июля:

С результатами последнего игрового дня можно ознакомиться здесь, а с расписанием встреч полуфинала ЧМ-2026 – тут.