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Главное с ЧМ-2026 на 13 июля: требование исключить Аргентину, критика Месси от египтян

Главное с ЧМ-2026 на 13 июля: требование исключить Аргентину, критика Месси от египтян
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«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: болельщики со всего мира требуют исключить Аргентину с ЧМ, представители сборной Египта критикуют Лионеля Месси, появились новые подробности скандала со сборной США.

Главное с ЧМ-2026 на 13 июля:

  1. Петицию с требованием исключить Аргентину из ЧМ-2026 подписали более 3 млн человек.
  2. Тренер сборной Египта раскритиковал Месси.
  3. Холанд высказался об отменённом голе Норвегии в ворота Англии после своего фола.
  4. Нико Уильямс сравнил Мбаппе и Ямаля перед полуфиналом ЧМ‑2026.
  5. Появились новые подробности скандальной ситуации с отменой дисквалификации Балогуна на ЧМ.
  6. Игрок сборной Швейцарии Манзамби переходит в «Астон Виллу» за € 70 млн после яркой игры на ЧМ.
  7. Помощник тренера Египта дал негативный комментарий в сторону Месси.
  8. Руни рассказал, когда Месси становится слабым звеном сборной Аргентины.
  9. Орлов объяснил провал сборной Бразилии на ЧМ-2026.
  10. Вингер сборной Кабо-Верде перешёл в бразильский «Гремио» после ЧМ-2026

С результатами последнего игрового дня можно ознакомиться здесь, а с расписанием встреч полуфинала ЧМ-2026тут.

Календарь ЧМ по футбол 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футбол 2026 года
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