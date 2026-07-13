Трезеге высказался о лучшем игроке чемпионата мира — 2026, обсуждая Месси и Мбаппе

Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Франции Давид Трезеге ответил на вопросы о французском форварде Килиане Мбаппе и о том, кто станет лучшим игроком проходящего в эти дни чемпионата мира — 2026.

— Давай сразу поговорим о чемпионате мира и конкретно о Мбаппе. Как ты оцениваешь его игру? Кто, на твой взгляд, получит «Золотой мяч» этого чемпионата мира?

— Судя по тому, что мы видим сейчас, Лионель Месси снова доказывает, что он выдающийся футболист. За награду он борется с Мбаппе. Это очевидно. На мой взгляд, Франция выглядит более укомплектованной командой, чем Аргентина. У неё более сильные исполнители, футболисты, которые играют в лучших европейских лигах. Это действительно очень опытная команда. У Аргентины много энтузиазма, но она сильно зависима от Месси. При этом сам Лео находится в невероятной форме в 39 лет, — сказал Трезеге в выпуске на YouTube-канале Fonbet.