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Трезеге высказался о лучшем игроке чемпионата мира — 2026, обсуждая Месси и Мбаппе

Трезеге высказался о лучшем игроке чемпионата мира — 2026, обсуждая Месси и Мбаппе
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Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Франции Давид Трезеге ответил на вопросы о французском форварде Килиане Мбаппе и о том, кто станет лучшим игроком проходящего в эти дни чемпионата мира — 2026.

— Давай сразу поговорим о чемпионате мира и конкретно о Мбаппе. Как ты оцениваешь его игру? Кто, на твой взгляд, получит «Золотой мяч» этого чемпионата мира?
— Судя по тому, что мы видим сейчас, Лионель Месси снова доказывает, что он выдающийся футболист. За награду он борется с Мбаппе. Это очевидно. На мой взгляд, Франция выглядит более укомплектованной командой, чем Аргентина. У неё более сильные исполнители, футболисты, которые играют в лучших европейских лигах. Это действительно очень опытная команда. У Аргентины много энтузиазма, но она сильно зависима от Месси. При этом сам Лео находится в невероятной форме в 39 лет, — сказал Трезеге в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

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