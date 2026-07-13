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Педро Порро: главное — понимать, что нужно Ямалю в каждом конкретном матче

Педро Порро: главное — понимать, что нужно Ямалю в каждом конкретном матче
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Защитник сборной Испании и «Тоттенхэма» Педро Порро рассказал о своем взаимодействии на правом фланге с вингером «Барселоны» Ламином Ямалем на чемпионате мира — 2026.

— Тебя называют главным партнером Ламина на поле. Чувствуется, что между вами есть отличное взаимопонимание.
— Это вопрос доверия. По мере того как ты проводишь с ним матч за матчем, ты сыгрываешься. В первых играх было сложнее, ведь я выступаю в Англии и не играю с ним постоянно. Но главное — понимать, что нужно Ламину в каждом конкретном матче. Мы общаемся и перед встречами, и прямо на поле. Я говорю: разговаривая, люди понимают друг друга. У нас отличные отношения, и всё идет только в гору, — приводит слова Педро Порро издание Mundo Deportivo.

Во вторник, 14 июля, в полуфинале чемпионата мира — 2026 сборная Испании встретится с Францией. Матч состоится на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне, начало в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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