Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зенит — Динамо Махачкала: во сколько начало товарищеского матча 2026, где смотреть прямую трансляцию

«Зенит» — «Динамо» Мх: во сколько начало товарищеского матча, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 13 июля, состоится товарищеский матч между «Зенитом» и «Динамо» Махачкала. Игра пройдёт на стадионе «Смена — поле №1» в Санкт-Петербурге с вместимостью в 3 тыс. человек. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск. В прямом эфире игра транслироваться не будет. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
13 июля 2026, понедельник. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Не начался
Динамо Мх
Махачкала, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

18 июля сине-бело-голубые сыграют со «Спартаком» в OLIMPBET Суперкубке России. Матч пройдёт на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Начало встречи — в 19:30 мск.

По итогам минувшего сезона Мир РПЛ «Зенит» набрал 68 очков и занял первое место, а махачкалинское «Динамо» стало 14-м.

Материалы по теме
«Зенит» — «Спартак». Прогноз на Суперкубок России
«Зенит» — «Спартак». Прогноз на Суперкубок России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android