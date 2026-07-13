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Педро Порро отреагировал на слухи о возможном переходе в «Барселону»

Педро Порро отреагировал на слухи о возможном переходе в «Барселону»
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Правый защитник «Тоттенхэма» и сборной Испании Педро Порро прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны каталонской «Барселоны» на фоне его выступления на чемпионате мира — 2026 и сыгранной связки с Ламином Ямалем.

— Ты меньше месяца назад продлил контракт с «Тоттенхэмом», но на фоне этого чемпионата мира и твоей связки с Ямалем уже пошли разговоры о том, как сильно ты пригодился бы «Барселоне».
— Сейчас я очень счастлив в своём клубе, потому что они поддержали меня и предложили продление контракта, которое, как мне кажется, я заслужил. Что касается «Барселоны», люди всегда говорят и хотят лучшего для своих клубов. Я же сейчас сосредоточен на сборной и «Тоттенхэме». Посмотрим, что случится завтра, ведь в футболе никогда не знаешь, что произойдёт. Но прямо сейчас я сфокусирован на национальной команде, клубе и новом контракте, — приводит слова Педро Порро издание Mundo Deportivo.

Во вторник, 14 июля, в полуфинале чемпионата мира — 2026 сборная Испании встретится с Францией. Матч состоится на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне, начало в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
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П2
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