«Зенит» — «Динамо» Мх: текстовая трансляция товарищеского матча начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 13 июля, состоится товарищеский матч между «Зенитом» и «Динамо» Махачкала. Игра пройдёт на стадионе «Смена — поле №1» в Санкт-Петербурге с вместимостью в 3 тыс. человек. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

18 июля сине-бело-голубые сыграют со «Спартаком» в OLIMPBET Суперкубке России. Матч пройдёт на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Начало встречи — в 19:30 мск.

По итогам минувшего сезона Мир РПЛ «Зенит» набрал 68 очков и занял первое место, а махачкалинское «Динамо» стало 14-м и сохранило за собой место в Мир РПЛ по итогам стыковых матчей.