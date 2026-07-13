Александр Гришин определил лучшего нападающего в мире к текущему моменту

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин заявил, что считает форварда сборной Норвегии Эрлинга Холанда лучшим нападающим в мире к текущему моменту. На проходящем в эти дни чемпионате мира — 2026 Холанд забил семь голов. Норвегия добралась до стадии 1/4 финала, где уступила сборной Англии (1:2).

— Холанд — мощный игрок. Можно ли его вообще остановить?

— Для меня это суперфорвард. Из всех нападающих я бы выбрал именно Холанда. Потому что это действительно мощный футболист, которому очень многое дано от природы. Высокий, обладает сумасшедшей скоростью и при этом очень техничный. Кто бы что ни говорил, он прекрасно обрабатывает мячи и забивает много голов. Он доказал это в «Манчестер Сити», где не только забивает, но и активно участвует в прессинге. В сборной Норвегии у него немного другая функция, но, на мой взгляд, Холанд — лучший центральный нападающий в мире на данный момент, — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».