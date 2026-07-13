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Кейн вручил Бекхэму памятную кепку сборной Англии

Кейн вручил Бекхэму памятную кепку сборной Англии
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Капитан сборной Англии Гарри Кейн вручил экс-капитану национальной команды Дэвиду Бекхэму памятную наследуемую кепку (Legacy Cap). На козырьке кепки вышит индивидуальный номер дебютанта. Дэвид Бекхэм получил кепку с номером 1078 — это означает, что он стал ровно 1078-м футболистом, надевшим футболку сборной Англии с момента её основания. Для сравнения, у самого Гарри Кейна номер 1207. Церемония состоялась на тренировочной базе «Интер Майами», совладельцем которого является Бекхэм, куда подопечные Томаса Тухеля прилетели для подготовки к матчам плей-офф чемпионата мира — 2026.

В ходе турнира Гарри Кейн обошел Бекхэма по количеству матчей за сборную. Кейн сыграл за сборную Англии 120 матчей, а Дэвид Бекхэм завершил свою международную карьеру с показателем в 115 матчей. На данный момент больше игр за национальную команду провели только Питер Шилтон (125 матчей) и Уэйн Руни (120 матчей).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

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